Окупанти замінували берег Інгульця та намагаються відновити втрачені позиції на Херсонщині - Генштаб

Окупанти замінували берег Інгульця та намагаються відновити втрачені позиції на Херсонщині - Генштаб

Російські окупанти, яких ЗСУ вибили із займаних позиції у Херсонській області, намагаються їх повернути.

Для цього вони розгорнули важку артилерію.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступальних дій наших військ, у визначеному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець. Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового (ред. - Херсонська область)", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі повідомляють, що в результаті наступальних дій ЗСУ добряче поколошматили окупантів, і ті змушені були відійти, зазнавши втрат.

Нагадаємо, що окупанти намагаються витіснити ЗСУ на правий берег Сіверського Донця і наступають на Ниркове-Миколаївку.

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