Окупанти замінували Чорне море українськими мінами, викраденими з військових складів у Криму у 2014 році - МЗС

Окупанти замінували Чорне море українськими мінами, викраденими з військових складів у Криму у 2014 році - МЗС

Росія свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що крім бомбардування міст та ракетних обстрілів Росія вигадала новий спосіб морського розбою - використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів. Саме такі дрейфуючі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року поблизу узбережжя Туреччини та Румунії.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Встановлено, що це морські міни, які, станом на початок 2022 року, не перебували на обліку Військово-морських Сил Збройних Сил України.

"Зазначені міни були захоплені збройними силами рф у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації росією українського міста Севастополь. Відтак, росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами", - повідомляють у МЗС.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що використання мін загрожує перш за все цивільному судноплавству та людському життю на морі у всій акваторії не тільки Чорного моря та Азовського морів, але й Керченського та Чорноморських проток.

Відповідальність за використання дрейфуючих морських мін, а також за їх непередбачувані наслідки лежить виключно на РФ та її військово-морських силах.

Нагадаємо, що російські військові вдаються до злочинних способів ураження цивільних громадян та здійснює мінування території України залповими дистанційними системами. На Харківщині російські окупаційні війська використовують свою нову інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".