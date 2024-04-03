Окупанти замовчують: в Маріуполі виявлено масові випадки холери серед дітей

В тимчасово захопленому Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою серед дітей.

Про це повідомив радника міського голови Маріуполя Андрій Андрющенко.

"Намагаються оперативно замовчати неоголошеним карантином, але це не спрацює. Чесно, не очікував так швидко. Тількі розповідав - сміялись. А вже воно сталось. Мабуть, стрімке потепління зіграло свою роль. Маріупольці в окупації. Головний захист - ви самі. Мийте руки. Кип'ятіть воду. Не їжте немите. Не пийте незрозуміло що. Не купайтесь поки в морі. Ніхто, крім вас вам не допоможе", - звернувся до містян Андрій Андрющенко.

Також він додав, що окупантська влада Маріуполя замовчує правду.

"Дайте по шиї керівникам шкіл, як замовчують. Набериться вже сміливості хоч тут", - закликав Андрій Андрющенко.

Раніше йшлося про те, що від 1 липня 2024 року жителів Маріуполя окупанти виселятимуть з їхніх осель, якщо вони не отримають російський паспорт.

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