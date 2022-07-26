Окупанти запасаються боєприпасами та паливом на Донецькому напрямку - Генштаб

На Донецькому напрямку російські окупанти готуються до активних бойових дій.

Вони запасаються паливом та боєприпасами.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах покращити тактичне положення та створенні умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що ворог продовжує ведення бойових дій, тримаючись за укріплені рубежі оборони. Намагається підтягувати резерви живої сили та техніки з кримського напряму.

Читайте також: