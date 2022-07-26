Окупанти запасаються боєприпасами та паливом на Донецькому напрямку - Генштаб

На Донецькому напрямку російські окупанти готуються до активних бойових дій.
Вони запасаються паливом та боєприпасами.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах покращити тактичне положення та створенні умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин", - повідомляють у Генштабі.
Нагадаємо, що ворог продовжує ведення бойових дій, тримаючись за укріплені рубежі оборони. Намагається підтягувати резерви живої сили та техніки з кримського напряму.
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