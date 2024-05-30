Окупанти запускають залізницю, яка стане заміною Кримського мосту: фото

Загарбники "в тестовому режимі" вже налагодили роботу залізниці між Волновахою та морським портом Маріуполя.

На окупованій території Донецької області росіяни готуються розпочати рух залізницею між Маріуполем та Донецьком. У такий спосіб окупанти планують налагодити залізничне сполучення в обхід Кримського мосту для постачання окупаційної армії на півдні України.

Про це повідомляє моніторингова група Frontelligence Insight, опублікувавши супутникові знімки.

На фото із космосу видно, що російські окупанти завершили зведення та запускають в роботу новозбудовану залізничну гілку між Бурне та Маловодне на окупованій частині Донецької області. Вона має протяжність до 80 кілометрів і дозволить налагодити залізничне сполучення з Маріуполем.

Супутникові фото нової залізничної гілки на окупованій території Донбасу / Фото: Frontelligence Insight

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За інформацією Frontelligence Insight, загарбники "в тестовому режимі" вже налагодили роботу залізниці між Волновахою та морським портом Маріуполя.

Повноцінно ця гілка, яка стане заміною Кримського моста для сполучення території РФ з півднем України, може запрацювати вже влітку 2024 року.

Нагадаємо, Росія перейшла на використання сухопутних маршрутів на окупованій території України для постачання військ на фронті. Після неодноразових атак України на Керченський міст, який з’єднує материкову Росію з Кримом, рух транспорту мостом практично відсутній.

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