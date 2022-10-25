Окупанти запустили 55 безпілотників-розвідників: у Генштабі попередили про загрозу ракетних та БПЛА-ударів

Сьогодні, 25 жовтня, росіяни для ведення повітряної розвідки здійснили до 55 вильотів БпЛА різних типів. Тож в Україні зберігається загроза ворожих обстрілів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдавання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по українській території", - йдеться в повідомленні.

На інших напрямках сьогодні ворог вів обстріли. Зокрема на Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Сеньківка і Кам’янська Слобода Чернігівської області та Рожковичі, Басівка і Попівка Сумської області. Застосовував ударні БпЛА.

На Слобожанському напрямку вів обстріли з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Красне, Огірцеве та Стрілеча.

На Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вишневе, Кислівка та Стельмахівка.

На Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новоєгорівка, Терни, Зарічне та Ямполівка.

На Бахмутському напрямку окупанти вели обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Іванград, Білогорівка, Майорськ, Соледар та Опитне.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі в районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів. Російські окупанти продовжують здійснювати мінування ділянок місцевості вздовж берегової лінії річки Дніпро. Намагаються відновити уражені понтонно-мостові переправи.

Війна в Україні:

24 лютого розпочався повномасштабний наступ Росії на територію України. Президент РФ Володимир Путін заявив, що це необхідно для "демілітаризації та денацифікації" України.

Російські окупанти намагалися захопити столицю держави Київ, проте їм це не вдалося. Після звільнення північних регіонів України почався контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку. Зараз українські захисники намагаються вигнати російських окупантів з усієї території України та відновити територіальну цілісність станом на 1991 рік.

Зараз армія Росії у війні проти України найбільше уваги приділяє Бахмутському напрямку. Окупанти намагаються виконати наказ президента РФ Володимира Путіна про завоювання всього Донбасу, але зазнають великих втрат.

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