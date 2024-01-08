Окупанти запустили новий метод паспортизації мешканців ТОТ: який саме

Окупанти намагаються пришвидшити паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій України. Для цього вони запустили інтернет-сервіс під назвою "Я в Росії”.

Про це пише Центр національного спротиву.

Повний відчай

Як відзначають у підпіллі, ворог пропонує мешканцям ТОТ, в тому числі неповнолітнім (з 14 років) оформляти онлайн заявку на отримання документа РФ, страхування та інших непотрібних папірців.

"Окупанти змушені запустити такий сервіс через відмову місцевим від отримання паспорта. Багато людей саботують процес, але тепер окупанти змушуватимуть цивільних реєструватися онлайн", – йдеться у повідомленні.

У сервісу також є опція запису на прийом до лікаря. Втім, очікувано, що зробити це можна лише за наявності паспорта РФ.

"Таким чином окупанти вчергове порушують міжнародне право, позбавляючи медичної допомоги мешканців ТОТ, які не отримали червону макулатуру", – підсумували у Центрі.

Раніше йшлося про те, що загарбники продовжують грабувати жителів окупованих територій.

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