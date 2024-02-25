Окупанти запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників — Повітряні сили

Ворожі БпЛА летять різними курсами та постійно їх змінюють.

Російські загарбники в ніч проти 26 лютого запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У ПС повідомили, що групи "шахедів" прямують на півночі Херсонщини – курсом на Миколаївщину. Ще одна група з Миколаївщини прямує в сторону Кіровоградщини.

Пізніше військові повідомили про запуск загарбниками ще кількох груп БпЛА.

"Кілька нових груп "шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину! "Шахеди" на Миколаївщині – у напрямку Одещини. "Шахеди" на Кіровоградщині – курсом на північ. Нові групи "шахедів" із Запоріжжя на Дніпропетровщину!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували БпЛА Кіровоградську область.

Крім того, ми раніше інформували, що у Бериславі окупанти скинули з БпЛА вибухівку на місцевого жителя.

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