Окупанти заслали розвідроту на Харківщині, але ЗСУ її викрили - Генштаб

Минулої доби українські захисники "пригальмували" розвідників РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"В напрямку Нова Гусарівка – Гусарівка, силами розвідувальної групи ворог намагався уточнити розміщення позицій наших військ, успіху не мав, група відійшла", - повідомили у Генштабі.

Також у зведенні зазначається, що на Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Харків, Слатине, Питомник, Черкаські Тишки, Федорівка, Петрівка, Рубіжне, Мосьпанове, Перемога, Асіївка, Гусарівка та Чепіль.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районах Прудянки, Дуванки та Шаповалівки. Завдав авіаційного удару біля Старого Салтова.

Нагадаємо, що Росія погодилася запросити представників ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію через знущання з українських військовополонених в Оленівці.

Читайте також: