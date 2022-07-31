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Окупанти заслали розвідроту на Харківщині, але ЗСУ її викрили - Генштаб

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Окупанти заслали розвідроту на Харківщині, але ЗСУ її викрили - Генштаб

У Харківській області російські окупанти намагаються поточнити розміщення позицій ЗСУ.

Минулої доби українські захисники "пригальмували" розвідників РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"В напрямку Нова Гусарівка – Гусарівка, силами розвідувальної групи ворог намагався уточнити розміщення позицій наших військ, успіху не мав, група відійшла", - повідомили у Генштабі.

Також у зведенні зазначається, що на Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Харків, Слатине, Питомник, Черкаські Тишки, Федорівка, Петрівка, Рубіжне, Мосьпанове, Перемога, Асіївка, Гусарівка та Чепіль.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районах Прудянки, Дуванки та Шаповалівки. Завдав авіаційного удару біля Старого Салтова.

Нагадаємо, що Росія погодилася запросити представників ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію через знущання з українських військовополонених в Оленівці. 

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