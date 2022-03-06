Окупанти застосовують авіацію та артилерію: ЗСУ тримають оборону і наносять удари ворогові

Просування армії окупантів вглиб на визначених рубежах не спостерігається.

У ніч проти 6 березня біля Гуляйполя ЗСУ тримали в оборонну та наносили вогневе ураження противнику всіма наявними засобами.



Про це повідомили у Запорізькій військовій адміністрації.

Зазначається, що окупанти застосовували артилерійські удари та нальоти авіації. Наразі просування армії РФ вглиб на визначених рубежах не спостерігається.



В адміністрації наголошують, що після перегрупування та введення частини оперативних резервів, противник веде наступ на Запоріжжя. Зокрема, йдеться про населені пункти Малинівка, Любимівка, Пологи, Гуляи‌поле.



"Окупанти активно застосовують артилерію та танки, продовжуючи нарощувати зусилля з метою завдати удару по підрозділам наших військ", - йдеться у повідомленні.



Своєю чергою, ЗСУ шість разів нанесли вогневе ураження противнику на маршрутах и‌ого просування та в раи‌онах зосередження.