Окупанти застосували касетні снаряди під час обстрілу житлового кварталу Миколаєва - мер

Окупанти застосували касетні снаряди під час обстрілу житлового кварталу Миколаєва - мер

Російські солдати чинять воєнні злочини, обстрілюючи житлові квартали ще й забороненим міжнародними конвенціями озброєнням.

Під час обстрілу житлового кварталу Миколаєва у середу, 15 червня, російські окупанти застосували касетні снаряди.

Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевича.

"Вночі російські окупанти знову обстріляли касетними снарядами житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено 5 приватних будинків та 1 триповерховий житловий будинок (в основному вікна, дах та перекриття)", - розповів мер.

фото / Олександр Сєнкевич

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

фото / Олександр Сєнкевич

За його словами, комунальники вже зафіксували усі пошкодження та дали людям плівку, аби вони могли заклеїти вибиті вікна.

фото / Олександр Сєнкевич

Нагадаємо, російська армія продовжує обстрілювати Миколаївщину. Під обстрілами опинилися громади Баштанського і Миколаївського районів: Широківська, Березнегуватська, Первомайська, Куцурубська та Галицинівська громади. Потрапили під обстріл і житлові квартали міста Миколаєва. Внаслідок ворожого вогню поранення отримали 11 людей.

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