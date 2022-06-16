Окупанти застосували касетні снаряди під час обстрілу житлового кварталу Миколаєва - мер

Російські солдати чинять воєнні злочини, обстрілюючи житлові квартали ще й забороненим міжнародними конвенціями озброєнням.
Під час обстрілу житлового кварталу Миколаєва у середу, 15 червня, російські окупанти застосували касетні снаряди.
Про це повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевича.
"Вночі російські окупанти знову обстріляли касетними снарядами житловий квартал Миколаєва. Пошкоджено 5 приватних будинків та 1 триповерховий житловий будинок (в основному вікна, дах та перекриття)", - розповів мер.
На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
За його словами, комунальники вже зафіксували усі пошкодження та дали людям плівку, аби вони могли заклеїти вибиті вікна.
Нагадаємо, російська армія продовжує обстрілювати Миколаївщину. Під обстрілами опинилися громади Баштанського і Миколаївського районів: Широківська, Березнегуватська, Первомайська, Куцурубська та Галицинівська громади. Потрапили під обстріл і житлові квартали міста Миколаєва. Внаслідок ворожого вогню поранення отримали 11 людей.
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