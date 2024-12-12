Окупанти засудили на 11 років в’язниці 20-річного маріупольця

Росіяни звинуватили хлопця у "шпигунстві" на користь ГУР.

Окупанти засудили 20-річного маріупольця до 11 років колонії.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"Так званий "суд ДНР" виніс вирок 20-річному жителю Маріуполя Михайлу Карімову. Хлопця звинуватили у "шпигунстві на користь Головного управління розвідки України", - йдеться у повідомленні.

За версією окупаційних слідчих, Михайло Карімов, у період від грудня 2022 року до червня 2023 року, нібито збирав та передавав до українського ГУР відомості про місця дислокації та переміщення росіян. Окупанти також заявили, що маріуполець ще й нібито придбав та незаконно зберігав боєприпаси.

Псевдосуд виніс вирок – 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що подібні вироки росіяни використовують як репресивні заходи проти українців на захоплених територіях.

До слова, на тимчасово окупованих територіях українських школярів примушували писати вітання з днем народження президенту Росії Володимиру Путіну.