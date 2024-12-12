Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти засудили на 11 років в’язниці 20-річного маріупольця

Окупанти засудили на 11 років в’язниці 20-річного маріупольця

Маріупольця окупанти звинуватили у зраді / Фото: pixabay.com

Росіяни звинуватили хлопця у "шпигунстві" на користь ГУР.

Окупанти засудили 20-річного маріупольця до 11 років колонії.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"Так званий "суд ДНР" виніс вирок 20-річному жителю Маріуполя Михайлу Карімову. Хлопця звинуватили у "шпигунстві на користь Головного управління розвідки України", - йдеться у повідомленні. 

За версією окупаційних слідчих, Михайло Карімов, у період від грудня 2022 року до червня 2023 року, нібито збирав та передавав до українського ГУР відомості про місця дислокації та переміщення росіян. Окупанти також заявили, що маріуполець ще й нібито придбав та незаконно зберігав боєприпаси. 

Псевдосуд виніс вирок – 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму. 

Нагадаємо, що подібні вироки росіяни використовують як репресивні заходи проти українців на захоплених територіях.

До слова, на тимчасово окупованих територіях українських школярів примушували писати вітання з днем народження президенту Росії Володимиру Путіну.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація