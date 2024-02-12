Окупанти завдали 18 ударів дронами по Нікопольщині: подробиці та фото

Російські окупанти завдали 18 ударів дронами по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Крім того, військові РФ здійснили три артобстріли.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

Як стало відомо, росіяни завдали 18 ударів дронами-камікадзе за день. Крім того, били окупанти і артилерією. Під вогонь потрапили райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади.

“Осколкові поранення отримала 73-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечена агрофірма. Пошкоджені майже два десятки приватних будинків та 11 господарських споруд. А ще авто, газогони та високовольтна лінія. Щодо Павлоградщини. Після нічної атаки БпЛА частину домівок заживили. У місті відновили роботу всі котельні. Досі без світла майже 15 тисяч абонентів. Електрики продовжують працювати”, - розповів Сергій Лисак.

Нагадаємо, що Росія, ймовірно, готує новий наступ на Лиманському напрямку.

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