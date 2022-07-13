Окупанти завдали 28 ударів з РСЗВ по Миколаївщині: за попередніми даними, 5 людей загинули

Ворог бив по мирних населених пунктах з реактивної системи залпового вогню.

Станом на ранок 13 липня російські війська завдали 28 ударів з РСЗВ по різних населених пунктах Миколаївської області.

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Внаслідок обстрілів була пошкоджена лікарня та житлові будинки.



"Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних", - поінформував Тимошенко.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в ніч проти 13 липня окупанти обстріли околиці села Новоолександрівка Інгульської громади.

"Орієнтовно о 04:30, 13 липня, було обстріляно с. Широке Широківської громади. Обстріли були переважно поза межами населеного пункту", - поінформував він і додав, що внаслідок цих обстрілів постраждалих не має.

"Також вранці, 13 липня, орієнтовно о 05:03 обстрілів зазнало селище Березнегувате. Влучання були по лікарні, житлових будинках та поза межами населеного пункту. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо пошкоджень житлових будинків уточнюється", - повідомив Кім.

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