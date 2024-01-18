Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти завдали 6 авіаударів по Оріхову: зруйновано багатоповерхівку (фото)

Наслідки авіаударів по Оріхову Запорізької області 18 січня 2024 року / © Запорізька ОВА
Наслідки авіаударів по Оріхову Запорізької області 18 січня 2024 року / © Запорізька ОВА
Наслідки авіаударів по Оріхову Запорізької області 18 січня 2024 року / © Запорізька ОВА

Інформації про постраждалих наразі немає.

У четвер, 18 січня, внаслідок авіаударів російської окупаційної армії в місті Оріхів Запорізької області зруйновано нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, опублікувавши фото з місця атаки.

За його інформацією, близько 13:15 російські терористи нанесли 6 авіаударів по місту. 

“Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під’їзд знищено. Гори будівельного сміття - все, що залишилося від осель мирних мешканців, їхнього побуту, затишку, родинного щастя”, - написав очільник ОВА. 

Місця ударів обстежують спеціалісти, інформації про постраждалих поки немає. 

Нагадаємо, раніше, 2 січня, російські окупанти теж скинули керовані авіабомби на місто Оріхів, пошкодивши багатоповерхівку. Тоді внаслідок авіаудару було поранено одну людину.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація