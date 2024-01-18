Окупанти завдали 6 авіаударів по Оріхову: зруйновано багатоповерхівку (фото)

Інформації про постраждалих наразі немає.

У четвер, 18 січня, внаслідок авіаударів російської окупаційної армії в місті Оріхів Запорізької області зруйновано нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, опублікувавши фото з місця атаки.

За його інформацією, близько 13:15 російські терористи нанесли 6 авіаударів по місту.

“Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під’їзд знищено. Гори будівельного сміття - все, що залишилося від осель мирних мешканців, їхнього побуту, затишку, родинного щастя”, - написав очільник ОВА.

Місця ударів обстежують спеціалісти, інформації про постраждалих поки немає.

Нагадаємо, раніше, 2 січня, російські окупанти теж скинули керовані авіабомби на місто Оріхів, пошкодивши багатоповерхівку. Тоді внаслідок авіаудару було поранено одну людину.

Читайте також: