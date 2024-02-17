Окупанти завдали авіаударів по Куп'янську: під завалами будинків можуть бути люди

У суботу, 17 лютого, російські окупанти завдали авіаударів по Куп’янську Харківської області. Лише протягом дня було зафіксовано десять ударів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, загарбники атакували місто близько 13:30. Внаслідок ворожого обстрілу в Куп’янську було зруйновано двохповерховий будинок на два під'їзди. Крім того, пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків.

"Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов наголошує, що під завалами будинків можуть перебувати люди. Наразі триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Як повідомлялося, на Чернігівщині росіяни скинули з дрона невідомі вибухові пристрої. Зазначається, що протягом 16 лютого російська окупаційна армія обстріляли дві прикордонні громади у Чернігівській області - Семенівську та Сновську.

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