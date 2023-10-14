Окупанти завдали авіаудару по п’ятиповерхівці в Авдіївці: фото наслідків

Під завалами будинку може бути чоловік.

Пізно ввечері 13 жовтня російська окупаційна армія завдала авіаудару по Авдіївці Донецької області. Росіяни вдарили по житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що окупанти поцілили у п'ятиповерхівку. Будівлю повністю зруйновано.

"Під завалами, ймовірно, перебуває, чоловік 1959 року народження. Дістати тіло наразі неможливо", - наголошують у відомстві.

Поліція закликає мешканців евакуюватися. До слова, керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що станом на 14 жовтня у місті залишається 1600 осіб.

РФ не припиняє обстрілювати Авдіївку. / Фото: МВС

Окупанти завдали авіаудару по Авдіївці. / Фото: МВС Росіяни знищили будинок в Авдіївці. / Фото: МВС ▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни не полишають Андріївку! ЗСУ відбили штурм та знищили купу росіян

Наступ на Авдіївку

Головред Defense Express вважає, що активні бойові дії біля Авдіївки можуть тривати місяцями. Він наголосив, що російські війська зможуть вести довготривалу наступальну операцію на Авдіївському напрямку.

Кілька днів тому місцева влада повідомила про те, що в Авдіївці загострення: на півночі від міста тривають важкі бої. Окупанти здійснювали масовані обстріли з танків, ствольної артилерії та "Градів".

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, це найбільший наступ за всю війну. Російські окупанти не припиняють обстрілів як по місту з околицями, так і по позиціях ЗСУ.

На тлі загострення на фронті президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ тримають позиції довкола Авдіївки.

Читайте також: