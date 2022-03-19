Окупанти завдали авіаудару по селищах Бучанського району: фото

Поліцейські фіксують наслідки авіаударів та допомагають жителям подолати наслідки ворожих атак.

Окупанти завдали авіаудару по селищах Бучанського району.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Вночі 19 березня ворог скинув чотири снаряди по транспортній інфраструктурі між селищем Пісківка і селом Мигалки. В результаті загиблих та поранених немає, споруди зазнали пошкоджень.

Раніше 18 березня близько 21-ї години російська армія також здійснила авіаудар по території Пісківської громади. В результаті атаки одна жінка отримала поранення, пошкоджено також цивільні будівлі.

Нагадаємо, окупанти не відмовилися від продовження активних дій у бік Києва.

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