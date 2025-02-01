Окупанти завдали авіаудару по Сумщині: загинули поліцейські

Вночі проти суботи, 1 лютого, російська окупаційна армія завдала авіаудару по Юнаківській громаді Сумської області. Загинуло троє поліцейських.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що внаслідок атаки росіян загинули двоє патрульних поліцейських, які здійснювали чергування у населених пунктах громади. Пізніше, під завалами рятувальники знайшли тіло ще одного поліцейського.

"Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання по захисту населення і охороні порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом", - наголосили в ОВА.