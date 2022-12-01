Окупанти завдали масованого удару по Авдіївці і цілодобово обстрілювали Бахмут: яка ситуація в Україні

Окупанти продовжують тероризувати українців. Так, минулої доби внаслідок обстрілів загинула 70-річна мешканка Херсона та 15-річний хлопець з Сумщини.

Відносно спокійно, без обстрілів, ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградськїй, Миколаївськїй, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Найбільш неспокійно було в районі Бахмута, який окупанти впродовж доби постійно обстрілюють. Також сьогодні вранці, 1 грудня, росіяни здійснили масований артобстіл центральної частини Авдіївки.

Про ситуацію в регіонах станом на 1 грудня повідомляють місцеві військові адміністрації.

Сумщина: минулої доби російські війська випустили по прикордонню області 110 снарядів та мін. Постраждали Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська та Есманьська громади.

В Білопільській громаді: росіяни обстріляли зі ствольної артилерії (35 "прильотів") міську лікарню. Загинув 15-річний хлопець. Пошкоджено приміщення лікарні.



Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Степове, Кам'янське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Дорожнянка, Ольгівське, Новоданилівка, Залізничне, Ноаоандріївка, Чарівне, Малинівка, Преображенка. Надійшло 24 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.



На Дніпропетровщині росіяни знову обстрілювали Нікопольщину. Під вогонь російських "Градів" та важкої артилерії потрапили дві громади - Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, газопровід та лінія електропередач.

У Марганецькій громаді деталі обстрілів ще з’ясовуються.



Харківщина: збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп‘янському районі. Добровільна евакуація населення триває. Впродовж доби росіяни практично кожні дві години наносили артилерійські удари. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах, вночі (близько 4 год) у Куп’янську окупанти вдарили ракетами С-300, є влучання лише по відкритих територіях.

Під обстрілами також прикордонні Вовчанська та Липецька громади. За даними екстренки, — без постраждалих.



Луганщина: на фронті на Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує вести оборону. Впродовж минулої доби росіяни здійснили вогневий вплив по Новоселівському, Стельмахівці, Макіївці, Площанці, Невському, Червонопопівці і Білогорівці.

Загалом за добу ворог здійснив 56 обстрілів позицій захисників Луганщини. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахіви і Білогорівки.



Донеччина: сьогодні зранку — масований артобстіл центральної частини Авдіївки.

Вночі — обстріли околиць Курахового; позиційні бойові дії в районі Водяного, Опитного, Первомайського Очеретинської громади; періодичні обстріли селищ Бахмутське, Яковлівка, Роздолівка Соледарської громади.

Впродовж доби — постійні обстріли Бахмута, селища Торське, Зарічне, населених пунктів вздовж всієї лінії фронту.

За минулу добу на Донеччині: 3 поранених.



Херсонщина: ситуація в області залишається складною. Артилерійських та танкових обстрілів зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро. Російські загарбники знову обстріляли Херсон. Минулої доби рашисти били по середмістю. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін.

70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі. 64-річний херсонець отримав поранення, коли перебував на вулиці - російські снаряди падали на дорогу.

У ніч проти 1 грудня знову було завдано удару по Херсону. Ворог влучив у багатоповерховий житловий будинок у районі Дніпровського ринку. Після обстрілу на місці почалася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

На окупованій території Херсонської області продовжуються обстріли міста Каховка зі сторони сіл Роздольне та Коробки.

У звільнені громади Херсонської області доправляють гуманітарні вантажі від благодійних організацій, підприємств, волонтерів та в рамках державних програм.

Ситуація на Донбасі:

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти зосереджуюють основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ за минулу добу відбили ворожі атаки на 12 ділянках на Донбасі.

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