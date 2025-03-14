Окупанти завдали подвійного удару по лікарні на Харківщині

На місці виникла пожежа.
Близько півночі росіяни вдарили по лікарні в Золочеві Харківської області.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок влучання БпЛА загорівся дах. За 40 хвилин ворог завдав повторний удар двома БпЛА.Постраждала 33-річна жінка - співробітниця бригади екстреної допомоги, отримала гостру реакцію на стрес", - написав він.
Пожежу ліквідували рятівники. Всі наслідки уточнюються.
Нагадаємо, вночі, 13 березня, РФ вдарила балістикою і "Шахедами" по Україні. Сили ППО знищили 74 дрони, а 38 було локаційно втрачено.
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