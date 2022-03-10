Окупанти завдали ракетних та авіаударів по Чернігову: місто залишилось без опалення і газу

Окупанти завдали ракетних та авіаударів по Чернігову: місто залишилось без опалення і газу

Російські війська обстрілюють будівлі мирних жителів.

У ніч проти 10 березня російські війська ракетними та авіаударами обстріляли місто Чернігів. Внаслідок чого місцеві жителі залишилися без опалення і газу.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса під час відеозвернення.

"Б'ють падли по цивільній інфраструктурі. Відповідно на сьогодні місто Чернігів залишилось майже все без газу і без опалення, але сподіваюся, що це ненадовго, бо комунальники наші героїчно працюють над відновленням мереж", - розповів Чаус.

Він зазначив, що на іншій території області ситуація контрольована. Також Чаус звернувся до окупантів.

"Русские солдаты, вы сделали нашему Чернигову немного холодно, приходите сюда и мы будем разжигать костры на ваших костях, твари", - сказав голова Ченігівщини.

Читайте також: ситуація на Чернігівщині: всі новини у режимі онлайн