Окупанти завдали ракетних ударів по Києву і Харкову: Євлаш назвав цілі ворога

Вночі 31 травня армія Російської Федерація завдала ракетних ударів по Києву та Харкову. Окрім того, загарбники запустили ще й Shahed. Їх збили у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Про нічну атаку російських військ в ефірі телемарафону Shahed розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

З його слів, загарбники намагаються бити по енергетиці, по цивільній інфраструктурі України.

"Цієї ночі ворог наважився вдарити по Києву з півночі однією ракетою "Іскандер-К", яка була збита нашими зенітно-ракетними підрозділами Повітряних сил. Ворог завдав потужного удару ще й по Харкову. П'ять ракет з комплексів С-300 і С-400 завдали потужних ударів по житлових районах, внаслідок чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру і постраждали люди", - наголосив Євлаш.

Представник ПС ЗСУ зауважує, що Повітряні сили досить ефективно справляються з відбиттям масований і комбінованих ракетних атак та ударів безпілотників. Втім, нестача засобів ППО все ж відчувається.

"Звичайно, що при такій кількості засобів повітряного нападу, що є в росіян, ніколи не буває достатньо ракет і комплексів, які могли б протистояти масованих комбінованим атакам", - наголосив він.

Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила ракетами і безпілотниками по Україні. Зокрема, окупанти запустили "Іскандер-К", С-300 і С-400. Сили ППО знищили чотири дрони і одну крилату ракету.

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