Окупанти завдали ракетного удару по Броварах під Києвом - мер

Через обстріл у місті можуть бути перебої з електроенергією та водопостачанням.
Сьогодні вранці, 17 квітня, по Броварах, що у Київській області, окупанти завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурні об'єкти.
Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.
За його словами, можливі перебої з електроенергією, водопостачанням, та каналізуванням, яких сьогодні планують усунути.
"Сьогодні з самого ранку були потрапляння в низку інфраструктурних об'єктів в нашій громаді. Прошу зберігати спокій. Всі служби працюють в посиленому режимі", - сказав міський голова.
Також він закликав місцевих мешканців не фотографувати та не знімати на відео місця пошкодження.
Нагадаємо, у ніч на 17 квітня, внаслідок обстрілу окупантами Сєвєродонецька Луганської області загорілося чотири будинки.
Також загарбники обстріляли Херсонщину системами залпового вогню. У результаті обстрілів пошкодження отримали деякі будинки і ферми.