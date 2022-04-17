Окупанти завдали ракетного удару по Броварах під Києвом - мер

Окупанти завдали ракетного удару по Броварах під Києвом - мер

Через обстріл у місті можуть бути перебої з електроенергією та водопостачанням.

Сьогодні вранці, 17 квітня, по Броварах, що у Київській області, окупанти завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурні об'єкти.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

За його словами, можливі перебої з електроенергією, водопостачанням, та каналізуванням, яких сьогодні планують усунути.

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"Сьогодні з самого ранку були потрапляння в низку інфраструктурних об'єктів в нашій громаді. Прошу зберігати спокій. Всі служби працюють в посиленому режимі", - сказав міський голова.

Також він закликав місцевих мешканців не фотографувати та не знімати на відео місця пошкодження.

Нагадаємо, у ніч на 17 квітня, внаслідок обстрілу окупантами Сєвєродонецька Луганської області загорілося чотири будинки.

Також загарбники обстріляли Херсонщину системами залпового вогню. У результаті обстрілів пошкодження отримали деякі будинки і ферми.