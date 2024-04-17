Окупанти завдали ракетного удару по Чернігову: є жертви

У середу, 17 квітня, російська армія завдала ракетного удару по Чернігову під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Ворог вдарив ракетами по Чернігову. Є жертви та поранені", - написав він.

В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако підтвердив, що окупанти атакували місто.

"Приліт" по об’єкту соціальної інфраструктури. На жаль, є постраждалі", - додав він.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Чернігові сталися вибухи. Область "почервоніла" області о 08:49.

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