Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині: деталі "прильоту"

Російська окупаційна армія 21 липня завдала ракетного удару по Чернігівській області. Є влучання на території регіону.

Про це повідомили в ОК "Північ".

"Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого буди культури", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інформація уточнюється. Де саме сталося влучання, у ЗСУ не повідомляють.

Нагадаємо, в Чернігівщині сирени залунали о 10:23. Вони лунають вже понад годину. Моніторингові канали повідомляли про ворожі цілі над регіоном. Голова ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що росіяни атакують Чернігівську область ракетами. Людей просили перебувати в укриттях.

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