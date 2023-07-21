Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині: деталі "прильоту"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
596
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині: деталі "прильоту"

Фото: Оперативне командування "Північ"

В регіоні понад годину лунають сирени.

Російська окупаційна армія 21 липня завдала ракетного удару по Чернігівській області. Є влучання на території регіону.

Про це повідомили в ОК "Північ".

"Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого буди культури", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інформація уточнюється. Де саме сталося влучання, у ЗСУ не повідомляють. 

Нагадаємо, в Чернігівщині сирени залунали о 10:23. Вони лунають вже понад годину. Моніторингові канали повідомляли про ворожі цілі над регіоном. Голова ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що росіяни атакують Чернігівську область ракетами. Людей просили перебувати в укриттях.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
596
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація