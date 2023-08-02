Окупанти завдали ракетного удару по Харківщині: є жертви

Росіяни не припиняють атаки на регіон.

Російська окупаційна армія вдарила ракетами по селу Першотравневе Ізюмського району на Харківщині. Загинула пенсіонерка.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Пошкоджено магазин та житлові будинки.

"Загинула жінка 91 року. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік близько 40 років. Стан пораненого важкий", - наголосив він.

За словами голови ОВА, протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, у селі Петропавлівка Куп’янського району внаслідок удару авіабомбою ФАБ-500 пошкоджено три приватних домогосподарства, сталися одночасно кілька масштабних пожеж.

У Куп'янську обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль, сталися пожежі.

Нагадаємо, вночі проти 2 серпня росіяни вдарили дронами по Одещині. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі. Крім того, пошкоджено елеватор.

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