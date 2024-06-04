Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурним об’єктам на Сумщині: що відомо про атаку

Російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурним об’єктам Конотопської громади на Сумщині.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Як зазначається, окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурним об’єктам Конотопської громади. На місці працюють всі екстренні служби. Наразі встановлюються наслідки атаки армії РФ. Попередньо, люди не постраждали.

Водночас в ДСНС додали, що внаслідок атаки виникла пожежа в житловому секторі.

“Вогнеборці локалізували загоряння, відвернувши небезпеку від житлового будинку мирних громадян. А через деякий час і повністю ліквідували пожежу”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що розвідка Британії назвала напрямок, де армія РФ зосереджує основні зусилля.

Читайте також: