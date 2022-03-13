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Окупанти завдали ракетного удару по Малину на Житомирщині (фото)

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Окупанти завдали ракетного удару по Малину на Житомирщині (фото)

ДСНС у Житомирській області

Внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено декілька будівель.

На Житомирщині російські військові завдали ракетний удар по місту Малин.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Житомирській області у Facebook.

Загиблих та травмованих немає.

© ДСНС у Житомирській області
ДСНС у Житомирській області

"13 березня о 15:15 у м. Малині Коростенського району внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено житловий будинок та будівлю ДНЗ № 8", - йдеться у повідомленні. 

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Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 2 од. техніки та 12 чол. особового складу.

Нагадаємо, вночі окупанти завдали авіаударів по трьох селах на Житомирщині.

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