Окупанти завдали ракетного удару по Малину на Житомирщині (фото)

Окупанти завдали ракетного удару по Малину на Житомирщині (фото)

Внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено декілька будівель.

На Житомирщині російські військові завдали ракетний удар по місту Малин.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Житомирській області у Facebook.

Загиблих та травмованих немає.

ДСНС у Житомирській області

"13 березня о 15:15 у м. Малині Коростенського району внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено житловий будинок та будівлю ДНЗ № 8", - йдеться у повідомленні.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 2 од. техніки та 12 чол. особового складу.

Нагадаємо, вночі окупанти завдали авіаударів по трьох селах на Житомирщині.

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