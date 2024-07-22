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Окупанти завдали ракетного удару по Одещині: які масштаби руйнувань (фото)

Окупанти завдали ракетного удару по Одещині: які масштаби руйнувань (фото)

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Російські окупанти завдали ракетного удару по цивільним об’єктам Одещини. Внаслідок атаки доволі масштабних руйнувань зазнало приватне підприємство.

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Як стало відомо, армія РФ завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі області. Внаслідок чого частково було зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства, складські приміщення, пошкоджено цивільні автомобілі.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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© соцмережі
Фото: соцмережі

Нагадаємо, що на Харківщині ППО спрацювало по розвідувальному дрону окупантів.

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