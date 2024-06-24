Окупанти завдали ракетного удару по Покровську: є багато поранених (фото)

Поранень зазнали поліцейські, які допомагали тим людям, які отримали травми після попередньої атаки.

Російські окупанти завдали чергового удару по Покровську на Донеччині. Внаслідок атаки загинули п'ять людей, 41 отримав поранення, зокрема - троє дітей.

Про це повідомили в пресслужбі МВС.

Як стало відомо, окупанти повторно вдарили по локації, в яку били буквально пів години тому. Поранень зазнали поліцейські, які допомагали тим людям, які отримали травми після попередньої атаки. Вдарили окупанти “Іскандером-М”.

“Унаслідок подвійного російського удару по Покровську загинули 4 людини. Також відомо про 40 поранених, з них — троє дітей. Крім цивільних, поранень зазнали троє поліцейських, які прибули на допомогу людям одразу після першого удару. На місці працюють усі необхідні служби”, - розповіли в МВС.

Станом на 18:30 відомо вже про 41 пораненого та п'ять загиблих.

Нагадаємо, що на Донеччині для окупаційної армії Росії Покровський напрямок сьогодні залишається найбільш пріоритетним.

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