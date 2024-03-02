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Окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову: перші подробиці атаки

Окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову: перші подробиці атаки

Влада оцінює наслідки атаки на Харків

Ворог продовжує завдавати ударів по мирних українських містах.

Окупанти завдали ударів безпілотниками по місту Харків.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у повідомленні у соціальних мережах. 

На цю хвилину виявили загоряння двох автомобілів. 

Профільні служби перевіряють будинки поруч на наявність постраждалих.

"Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо «приліт» в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. На місці пожежа, у навколишніх будинках вибиті шибки. Відповідні служби зʼясовують чи є постраждалі", - додав очільник Харкова Ігор Терехов. 

Пізніше у Харківській області пролунав відбій повітряної тривоги. 

Нагадаємо, раніше цього ж дня окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ на Харківщині. Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро людей. Ще двоє людей – загинули. 

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