Окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову: перші подробиці атаки

Окупанти завдали ударів безпілотниками по місту Харків.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у повідомленні у соціальних мережах.

На цю хвилину виявили загоряння двох автомобілів.

Профільні служби перевіряють будинки поруч на наявність постраждалих.

"Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо «приліт» в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. На місці пожежа, у навколишніх будинках вибиті шибки. Відповідні служби зʼясовують чи є постраждалі", - додав очільник Харкова Ігор Терехов.

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Пізніше у Харківській області пролунав відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше цього ж дня окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ на Харківщині. Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро людей. Ще двоє людей – загинули.

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