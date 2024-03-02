Окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову: перші подробиці атаки

Ворог продовжує завдавати ударів по мирних українських містах.
Окупанти завдали ударів безпілотниками по місту Харків.
Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у повідомленні у соціальних мережах.
На цю хвилину виявили загоряння двох автомобілів.
Профільні служби перевіряють будинки поруч на наявність постраждалих.
"Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо «приліт» в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. На місці пожежа, у навколишніх будинках вибиті шибки. Відповідні служби зʼясовують чи є постраждалі", - додав очільник Харкова Ігор Терехов.
Пізніше у Харківській області пролунав відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше цього ж дня окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ на Харківщині. Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро людей. Ще двоє людей – загинули.
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