Окупанти завдали ударів КАБами по Харківщині: Синєгубов розповів подробиці

Російські окупанти під час обстрілу селища Золочів на Харківщині вбили двох місцевих мешканців, травмували шість людей, зокрема - 11-річного хлопчика.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Як зазначається, російські окупанти обстріляли селище Золочів керованими авіабомбами.

“Загинули чоловік 64 років та 38-річна жінка, обидва місцеві. Перебували в автівці в районі влучання ворожого КАБу. 74-річна жінка та 77-річний цивільний чоловік були госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами. Їх стан оцінюється як середній. 35-річному пораненому чоловіку з легким станом надали допомогу амбулаторно. Також постраждали 50-річний чоловік, 41-річна жінка та 11-річний юнак. Усім надана необхідна меддопомога”, - розповів Олег Синєгубов.

Крім того, пошкоджені адміністративні приміщення, будівля “Ощадбанку”, понад 20 автомобілів, також знищено приватний будинок.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по Балаклії Ізюмського району на Харківщині. Зафіксовано влучання біля залізничного вокзалу.

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