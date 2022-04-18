Окупанти завдали ударів по Дніпропетровській області: куди влучили ракети і скільки людей постраждали

Окупанти завдали ударів по Дніпропетровській області: куди влучили ракети і скільки людей постраждали

Ракети влучили у Синельниківському та Павлоградському районах.

Сьогодні врнаці, 18 квітня, по Дніпропетровській області окупанти завдали ракетних ударів. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



"Двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали. У Павлоградському районі людей не зачепило. Але зруйнувало залізничну інфраструктуру", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше Резніченко повідомив, що ніч на Дніпропетровщині пройшла відносно спокійно, а вранці загарбники завдали ракетних ударів по області, але 60% ракет збила ППО.