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Окупанти завдали удару по Херсону: обстріляли медичні заклади та школу з "Пунктом Незламності"

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Окупанти завдали удару по Херсону: обстріляли медичні заклади та школу з "Пунктом Незламності"

На щастя, ніхто під час обстрілу не постраждав.

У вівторок, 24 січня, російські окупанти обстріляли у Херсоні медичні заклади та школу, де розгорнутий "Пункт Незламності".

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці у Facebook.

"Учора окупанти знову обстріляли у Херсоні медичні заклади та школу. У школі був розташований "Пункт Незламності", - повідомив він.

На щастя, на цей момент там не було людей.

"Жодних військових цілей. Просто "русский мир", просто тероризм та нескінченна низка військових злочинів", - зазначив він.

Обстріл Херсона

Пізно ввечері вівторка, 24 січня, окупаційні війська відкрили вогонь по пологовому будинку, школі та поліклініці Херсона. Після обстрілів виникла пожежа у пологовому. На щастя, постраждалих немає. Внаслідок ворожої атаки пошкодження зазнали цивільні об'єкти: у будівлях вибиті вікна, двері, пошкодженні стіни. 

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Дата публікації
Перегляди
1501
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