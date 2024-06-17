Окупанти завдали удару по Київському району Харкова: зруйновано корпус закладу дитячого відпочинку

Було пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу.
Російські загарбники ввечері, 16 червня о 23:50 завдали удару по Київському району міста Харків.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Він повідомив, що в результаті удару російських загарбників було пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу.
"О 23:50 окупанти вдарили по м. Харків у Київському районі. Пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу. Інформація про постраждалих не надходила. Огляд триває", - йдеться у повідомленні.
Пізніше мер міста Ігор Терехов заявив, що було в результаті удару було зруйновано один з корпусів закладу дитячого відпочинку.
"Внаслідок удару по Харкову маємо потрапляння по закладу дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів. Постраждалих немає", - заявив Терехов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ скинула три КАБи на Харків, є постраждалі.
Крім того, ми раніше інформували, що на Полтавщині пролунав вибух одразу після оголошення тривоги.
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