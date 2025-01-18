Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі

Восьмеро осіб отримали поранення через атаку.
Вранці, 18 січня, окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. Ворог влучив по середмістю обласного центру.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок ворожої атаки шестеро людей поранено.
"Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі - у лікарні. Медики надають необхідну допомогу", - написав він.
Федоров додав, що частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.
"На місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги", - написав він.
Згодом Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до восьми.
Раніше повідомлялося, що росіяни влучили ракетами по Києву. Про наслідки більше читайте у новині.
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