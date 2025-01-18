Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі

Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі

На місці удару / Фото: Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Восьмеро осіб отримали поранення через атаку.

Вранці, 18 січня, окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі. Ворог влучив по середмістю обласного центру. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожої атаки шестеро людей поранено. 

"Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі - у лікарні. Медики надають необхідну допомогу", - написав він.
Федоров додав, що частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

©

"На місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги", - написав він.

Згодом Федоров уточнив, що кількість постраждалих зросла до восьми.

Раніше повідомлялося, що росіяни влучили ракетами по Києву. Про наслідки більше читайте у новині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація