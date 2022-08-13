Окупанти завезли до Маріуполя будівельників з Росії, а потім "кинули" їх на гроші - міськрада

Російські загарбники привозять на роботи на окуповані території Донецької області робітників з території Росії.

Завозять праівників, зокрема, до Маріуполя. Завезеним найманцям обіцяють високі зарплати. Втім, це залишається лише обіцянками. Натомість робітників "кидають" на гроші.

Про це повідмили у Маріупольській міській раді.

До Маріуполя привезли із Санкт-Петербурга мулярів, оздоблювальників, електромонтажників. Людям обіцяли зарплати вдвічі більші, ніж за таку ж роботу у російських містах. Втім, з'являється інформація, що завезені робітники скаржаться на обман, адже працюють без контрактів, а тепер їм не виплачують заробітну плату.

"Місцевих жителів на ці роботи не беруть, вони - люди другого сорту. Якщо таке відношення до "своїх", то що вже казати про місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

У мерії наголошують, що більшість маріупольців залишилися без роботи. Тим, хто бодай має якийсь підробіток, не виплачують заробітну плату. Саме тому працівники міського водоканалу вже кілька днів протестують і вимагають зароблені гроші.

Як повідомлялося, на окупованих росіянами територіях з'являються партизанські рухи. У тимчасово захопленому Маріуполі партизани спалили склад російськї армії. Там окупанти зберігали награбоване майно місцевих мешканців.

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