Окупанти завдали чергового удару по Покровську: з'явилося відео порятунку людей

Російські окупанти вкотре обстріляли Покровськ на Донеччині. Військові РФ атакували місто ракетами С-300 та “Іскандер-М”.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як зазначається, внаслідок обстрілів поранень зазнали вісім цивільних осіб. Найстаршому пораненому - 64 роки, наймолодшому - 27.

“На місцях влучань парамедики поліції надавали невідкладну допомогу постраждалим і доправляли їх до лікарні. Руйнувань зазнали будинки, підприємство та залізнична інфраструктура. Черговий воєнний злочин росії задокументовано, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України”, - розповіли в Нацполіції області.

Окупанти завдали чергового удару по Покровську

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів - у Севастополі потужна пожежа.

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