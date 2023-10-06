Окупанти заявили про нібито атаку морських дронів у Севастополі

Кораблі Чорноморського флоту РФ нібито атакували два безпілотники.
Російські загарбники заявили, що вночі, 6 жовтня, в окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи через нібито атаку двох "безекіпажних морських катерів".
Про це повідомив місцевий гауляйтер Развожаєв.
Він заявив, що нібито гучні вибухи місцеві жителі могли чути через роботу розрахунків Чорноморського флоту.
"Гучні звуки в районі Північного молу — це розрахунки ППДО Чорноморського флоту. За попередньою інформацією: відбивають атаку двох безекіпажних морських катерів", — сказав Развожаєв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кілька кораблів Чорноморського флоту РФ були переведені з порту в тимчасово окупованому Криму до порту в російського порту у Новоросійську.
Крім того, ми раніше інформували, що спецпризначенці ГУР висадились у Криму і завдали удару по окупантах.
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