Окупанти заявили про нібито атаку морських дронів у Севастополі

Російські загарбники заявили, що вночі, 6 жовтня, в окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи через нібито атаку двох "безекіпажних морських катерів".

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Про це повідомив місцевий гауляйтер Развожаєв.

Він заявив, що нібито гучні вибухи місцеві жителі могли чути через роботу розрахунків Чорноморського флоту.

"Гучні звуки в районі Північного молу — це розрахунки ППДО Чорноморського флоту. За попередньою інформацією: відбивають атаку двох безекіпажних морських катерів", — сказав Развожаєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кілька кораблів Чорноморського флоту РФ були переведені з порту в тимчасово окупованому Криму до порту в російського порту у Новоросійську.

Крім того, ми раніше інформували, що спецпризначенці ГУР висадились у Криму і завдали удару по окупантах.

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