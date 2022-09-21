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Окупанти заявили про приєднання захоплених районів Миколаївщини до Херсонської області: проведуть там "референдуми"

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Окупанти заявили про приєднання захоплених районів Миколаївщини до Херсонської області: проведуть там "референдуми"

Фото: Associated Press

Окупанти збираються приєднати захоплені населені пункти Миколаївської області до Херсонської та провести там референдуми.

Гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявив, що Снігурівка та Олександрівка Миколаївської області вже приєднані до Херсонської області.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Снігурівка та Олександрівка Миколаївської області включені до складу Херсонської, мешканці зможуть проголосувати на референдумі", - заявив Стремоусов.

Нагадаємо, експерт Станіслав Желіховський розповів, що Росія хоче зіграти вдруге "Кримський сценарій" і так само забрати решту окупованих територій. Після псевдореферендумів у РФ найімовірніше так само заявлять про непорушність їхніх кордонів, аби таким чином стримувати ЗСУ від контрнаступу.

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