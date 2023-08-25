Окупанти заявили, що вночі Крим нібито атакувало 42 БпЛА

За словами загарбників, 33 безпілотники були "посаджені" засобами РЕБ, а ще 9 було збито засобами ППО.

У російському Міністерстві оборони заявили, що вночі півострів Крим нібито атакували 42 безпілотники, яких всі були знищені, або "посаджені" засобами РЕБ.

Про це інформує пресслужба Міноборони РФ.

У МО РФ стверджують, що нібито засоби протиповітряної оборони виявили над окупованим кремом 42 безпілотних літальних апарати.

Окупанти заявили про нібито знищення всіх 42-х безпілотників. З них 33 безпілотники були "посаджені" засобами РЕБ, а ще 9 було збито засобами ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму близько 4 ранку, 25 серпня, пролунала серія вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав мету спецоперації розвідки у Криму 24 серпня.

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