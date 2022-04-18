Окупанти зайшли в Кремінну, тривають вуличні бої - Луганська ОДА

Окупанти зайшли в Кремінну, тривають вуличні бої - Луганська ОДА

На данний момент евакуювати жителів міста немає можливості.

У місті Кремінна розпочалися вуличні бої з окупантами, оскільки останні увійшли в населенний пункт.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Росіяни зайшли в Кремінну. Розпочалися вуличні бої. Евакуація неможлива", - написав Гайдай.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай вчергове звернувся до мешканців Луганської області з проханням евакуюватися через загрозу обстрілів окупантами.

У Лисичанську окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції. У результаті ворожих дій шестеро співробітників патрульної поліції потрапили до шпиталю.

Основні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь.

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