Окупанти зайшли в Кремінну, тривають вуличні бої - Луганська ОДА

На данний момент евакуювати жителів міста немає можливості.
У місті Кремінна розпочалися вуличні бої з окупантами, оскільки останні увійшли в населенний пункт.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Росіяни зайшли в Кремінну. Розпочалися вуличні бої. Евакуація неможлива", - написав Гайдай.
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай вчергове звернувся до мешканців Луганської області з проханням евакуюватися через загрозу обстрілів окупантами.
У Лисичанську окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції. У результаті ворожих дій шестеро співробітників патрульної поліції потрапили до шпиталю.
Основні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь.
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