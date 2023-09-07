Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Окупанти зазнають втрат і відходять": у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
409
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Окупанти зазнають втрат і відходять": у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході

Контрнаступ ЗСУ / Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

ЗСУ продовжують крок за кроком просуватися, вибиваючи ворога з наших земель.

Так, українська армія має певні успіхи на сході. Противник зазнає важких втрат та продовжує з боями відходити.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Де СОУ досягли результатів

Зокрема, Сили оборони мають успіхи, натомість ворог - дуже великі проблеми, в напрямку Предтечиного, Андріївки, Кліщіївки, Бахмуту. Також маємо успіх в районі Хромового та Дубово-Василівки.

За минулу добу противник завдавав по позиціях наших захисників артилерійських обстрілів, також використовував і армійську тактичну авіацію.

"523 рази він гатив по позиціях, 5 разів використовував свою авіацію та відбулося 13 бойових зіткнень. Хочу зазначити, що нашим захисникам вдалося 280 окупантів на цьому напрямку, також низку різної техніки", – підсумував Євлаш.

Відзначимо, у НАТО бачать прогрес контрнаступу ЗСУ, який розпочався у червні. За словами генсека Єнса Столтенберга, спецоперація "набирає позицій".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
409
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація