"Окупанти зазнають втрат і відходять": у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході

ЗСУ продовжують крок за кроком просуватися, вибиваючи ворога з наших земель.

Так, українська армія має певні успіхи на сході. Противник зазнає важких втрат та продовжує з боями відходити.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Де СОУ досягли результатів

Зокрема, Сили оборони мають успіхи, натомість ворог - дуже великі проблеми, в напрямку Предтечиного, Андріївки, Кліщіївки, Бахмуту. Також маємо успіх в районі Хромового та Дубово-Василівки.

За минулу добу противник завдавав по позиціях наших захисників артилерійських обстрілів, також використовував і армійську тактичну авіацію.

"523 рази він гатив по позиціях, 5 разів використовував свою авіацію та відбулося 13 бойових зіткнень. Хочу зазначити, що нашим захисникам вдалося 280 окупантів на цьому напрямку, також низку різної техніки", – підсумував Євлаш.

Відзначимо, у НАТО бачать прогрес контрнаступу ЗСУ, який розпочався у червні. За словами генсека Єнса Столтенберга, спецоперація "набирає позицій".

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