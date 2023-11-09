Окупанти збільшили активність авіації в районі Авдіївки та Мар'їнки

Російські загарбники намагаються оточити Авдіївку
Російські окупанти посилюють активність штурмової авіації у районі Авдіївки та Мар'їнки.
Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Як стало відомо, на Авдіївку та Мар'їнку російські окупанти почали направляти більше авіації. Зокрема, мова йде про гелікоптери Ка-52, Мі-8 та штурмовики Су-25.
Російські загарбники намагаються оточити Авдіївку. Активно використовують FPV-дрони та дрони зі скиданням боєприпасів.
"Українські воїни тримають оборону. Для штурмів росіяни кидають групи піхоти. Ворог зараз накопичує резерви, але продовжує йти вперед піхотою по 10-15 людей", — наголосив Олександр Штупун.
Нагадаємо, що росіяни використовують карти поля бою, які відрізняються від реальності.
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