Окупанти збільшили кількість техніки і військових на ЗАЕС

Армія країни-агресорки Росії продовжує накопичувати технку на Запорізькій атомній електростанції.
Вночі 22 серпня до ремонтної зони ЗАЕС російські війська додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок. Крім того, Москва збільшила кількість військових на станції.
Про це повідомив "Енергоатом" у Telegram.
Зазначається, що загалом на території атомної станції дислоковано понад 40 одиниць військової техніки.
"Біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – сім. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду", - йдеться у повідомленні.
Крім того окупанти поповнилися живою силою. "Крім того, рашисти поповнили свої ряди і чималою кількістю "міцних" оркiв, дехто з них – у масках", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, російських військових, які перебували на території Запорізької атомної станції, доправили до реанімації із симптомами променевої хвороби. Міноборони РФ факт опромінення не визнає, стверджуючи, що в окупантів спостерігалися ознаки сильного отруєння.
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