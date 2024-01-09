Окупанти збільшили обстріли Харківщини: в ОВА розповіли про ситуацію в області

Російські окупанти почали активніше обстрілювати населені пункти у Харківській області. Населені пункти зазнають сильних руйнувань. Росіяни нищать цивільну інфраструктуру, яка не має жодного стосунку до військових.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Станом на зараз (ранок 9 січня - Ред.) вже понад 20 населених пунктів під ворожим вогнем. Зранку - це Харківський район, населений пункт Липці. Чугуївський район - це Вовчанський напрямок, який останнім часом постійно перебуває під вогнем. Знищують будинки культури, геріатричні центри, навчальні заклади. Звичайно, це Куп'янський напрямок. Наприклад, селище Дворічна має вже 70% повністю зруйнованої інфраструктури. Там проживають близько сотні людей. Ізюмський напрямок так само під ворожим вогнем", - розповів голова обласної військової адміністрації.

Сьогодні на півночі Харківщини під ворожий обстріл потрапили електрики. Вони намагалися відновити електропостачання у тих населених пунктах, що розташовані максимально близько до державного кордону.

Напередодні, 8 січня, окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Зміїв. Ворог влучив ракетами С-300 у приватний житловий будинок. Загинула жінка.

За словами Синєгубова, серйозні руйнування виникли під час обстрілів 30 грудня і 2 січня.

Нагадаємо, The Telegraph опублікувало матеріал, що 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом. Нібито російська армія готується до масштабної атаки на Куп'янськ і прилеглі території. Українська розвідка підтверджує накопичення сил та засобів ворога на Куп'янському напрямку.

Тим часом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, коментуючи інформацію про те, що РФ готує повторний наступ на Харків, каже - наразі концентрації військових підрозділів росіян на кордоні не зафіксовано.

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