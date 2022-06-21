Окупанти збирають інформацію про українців за допомогою чатбота в Telegram

Окупанти збирають інформацію про українців за допомогою чатбота в Telegram

Покрокова інструкція щодо блокування бота.

Російські спецслужби створили бот spektr_robot, за допомогою якого збирають інформацію про українців.

Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів.

Нижче наведено покрокову інструкцію з блокування бота.

Введіть назву бота у пошуковий рядок Telegram

Перейдіть у налаштування вказаного бота (не натискаючи "розпочати")

Оберіть "поскаржитись на":

Незаконне зберігання та використання персональних даних

Використання вказаних даних окупаційними органами влади РФ на окупованій території України проти цивільних осіб

ЦПД

Скаргу писати російською мовою. Або просто обрати одну з опцій скарги.

Нагадаємо, напередодні російські засоби масової пропаганди повідомили, що з Маріуполя командирів "Азову" вивезли до СІЗО "Лефортово" у Москві.

За інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, більшість полонених військових з Маріуполя росіяни вивезли і утримують на тимчасово окупованій території Донецької області. Проте достеменно не відомо, чи там перебувають усі військові.

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