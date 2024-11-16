Окупанти збирають кошти на підтримку своєї армії у школі на Запоріжжі — ЦНС

З батьків кошти фактично збирали примусово так звані “волонтери”.

Російські загарбники на окупованих територіях імітують волонтерський рух, збираючи кошти на підтримку своєї армії в одній з захоплених шкіл Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що з батьків кошти фактично збирали примусово так звані “волонтери”.

"Водночас діти молодших класів традиційно під наглядом вчителів малювали листівки російським окупантам. Старшокласники писали листи під диктування", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що відповідальність за пропагандистську акцію несе департамент освіти місцевої окупаційної адміністрації, а також “волонтерська рота бойового братерства”.

"Все це не лише засіб промивання мізків українським дітям, а й показова акція нібито підтримки окупантів місцевими", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни на ТОТ женуть мігрантів з Центральної Азії до своєї армії.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ усуває колаборантів від влади на окупованих територіях.

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