Окупанти збираються будувати понтонну переправу поблизу Херсона через "проблеми" з Антонівським мостом

За словами заступника очільника Херсонської облради Юрія Соболевського, росіяни не можуть відновити підбитий Антонівський міст через проблеми з архівною проєктною документацією.

Про це він написав у своєму Телеграмі.

"Окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсона, для чого провели обстеження кількох ділянок Дніпра. З проектною документацією на Антонівський міст, яку вони тільки зараз почали шукати за московськими архівами, поки що не складається, а без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі", - зазначив Соболевський.

Він наголосив, що росіяни починають усвідомлювати безглуздість своїх дій на чужій території.

"Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони переубвають на чужій землі, де їм зовсім не раді", - написав заступника очільника Херсонської облради.

Нагадаємо, Антонівський міст уже неодноразово зазнав ракетного обстрілу з HIMARS.

Внаслідок цього, окупанти не можуть на повну потужність використовувати міст. З моменту обстрілів загарбники призупинили перекидання техніки через переправу.

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